Україна в 2012 року скоротила транзит російського газу на 19% - до 84,3 млрд куб. м

Україна за підсумками 2012 року скоротила транзит російського газу до 84,261 млрд куб. м, що на 19,13% менше показника за 2011 рік, йдеться в повідомленні компанії «Укртрансгаз».

Згідно з повідомленням, у грудні обсяг транзиту порівняно з попереднім місяцем збільшився до 8,957 млрд куб. м із 5,8 млрд куб. м.

Транзит російського газу до країн Західної Європи за підсумками 2012 року знизився на 19,7% - до 81,183, а до країн СНД - на 0,69%, до 3,078 млрд куб. м.

«Незважаючи на зменшення обсягів транзиту в 2012 році на 19%, або 20 млрд куб. м, наша компанія очікує збільшити чистий дохід порівняно з минулим роком на 3%, або 483 млн грн», - сказано в повідомленні з посиланням на голову правління «Укртрансгазу» Сергія Винокурова.

Як повідомляв УНІАН, міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький прогнозує обсяг транзиту газу через територію України до країн ЄС у 2013 році на рівні 2012 року.

У червні 2012 року «Газпром» надав «Нафтогазу України» аванс у розмірі 2 млрд дол. за транзит газу, що забезпечило українській стороні обігові кошти для закупівлі газу з метою закачування в підземні сховища.

Транзит газу територією України здійснює «дочка» НАК «Нафтогаз України» - компанія «Укртрансгаз», яка є оператором національної газотранспортної системи. Компанія експлуатує 37,1 тис. км магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.

8 жовтня 2012, через 30 місяців після старту будівництва, газопровід «Північний потік» (Nord Stream) почав поставки газу за двома гілками.

«Північний потік» - новий маршрут експорту російського газу в Європу в обхід України. Газопровід проходить через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район Виборга) до узбережжя Німеччини (район Грайфсвальда). Протяжність газопроводу становить 1224 км.

Після виходу на проектну потужність обох ниток продуктивність «Північного потоку» становить 55 млрд куб. м газу на рік.

Крім того, з метою диверсифікації маршрутів експортних постачань природного газу «Газпром» реалізує проект з будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря в країни Південної і Центральної Європи - "Південний потік" в обхід території України.