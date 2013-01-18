Україна в 2012 році скоротила споживання газу на 5,7% - до 48,7 млрд куб. м

Україна за підсумками 2012 року скоротила споживання газу порівняно з 2011 роком на 5,66% - до 48,761 млрд куб. м.

Про це йдеться у повідомленні компанії «Укртрансгаз».

Згідно з повідомленням, споживання газу в Україні за грудень становило 8,957 млрд куб. м, що на 2,74% нижче від показника аналогічного періоду минулого року.

Як повідомляв УНІАН, російський газовий монополіст «Газпром», за попередніми даними, у 2012 р. продав Україні 33 мільярди кубометрів газу.

Міністерство енергетики і вугільної промисловості прогнозує споживання газу Україною в IV кварталі 2012 р. – I кварталі 2013 р. на рівні 38,1 млрд куб. м.

Ціна на російський газ для НАК «Нафтогаз України» у четвертому кварталі 2012 р. збільшилася порівняно з третім кварталом на 1% - до 430 дол. за тис. куб. м з 426 дол. за тис. куб. м. У першому кварталі 2012 року ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому – 425 дол. за 1 тис. куб. м.

Україна в 2011 році спожила 59,3 млрд куб. м природного газу, в 2010 році – 57,7 млрд куб. м природного газу, у 2009 році – 51,9 млрд куб. м, у 2008 році – 66,3 млрд куб. м, у 2007 році – 69,9 млрд куб. м, у 2006 році – 73,9 млрд куб. м, у 2005 році – 76,4 млрд куб. м.

«Нафтогаз України» у січні-вересні поточного року збільшив реалізацію газу в грошовому вираженні на 2,27% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 59,012 млрд грн з 57,7 млрд грн.

Довідка УНІАН. Дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» - «Укртрансгаз» створена з метою забезпечення безперебійного транспортування і зберігання природного газу, ефективного функціонування і розвитку газового комплексу України.

ДК «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу її територією.