Україна у 2012 році скоротила транзит російського газу на 19%

Україна за підсумками 2012 року скоротила транзит російського газу до 84,261 млрд куб. м, що на 19,13% менше показника за 2011 рік, йдеться в повідомленні компанії «Укртрансгаз».

Згідно з повідомленням, у грудні обсяг транзиту порівняно з попереднім місяцем збільшився до 8,957 млрд куб. м із 5,8 млрд куб. м.

Транзит російського газу до країн Західної Європи за підсумками 2012 року знизився на 19,7% - до 81,183, а до країн СНД - на 0,69%, до 3,078 млрд куб. м.

Як повідомляв УНІАН, міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький прогнозує обсяг транзиту газу через територію України до країн ЄС у 2013 році на рівні 2012 року.

У червні 2012 року «Газпром» надав «Нафтогазу України» аванс у розмірі 2 млрд дол. за транзит газу, що забезпечило українській стороні обігові кошти для закупівлі газу з метою закачування в підземні сховища.

Транзит газу територією України здійснює «дочка» НАК «Нафтогаз України» - компанія «Укртрансгаз», яка є оператором національної газотранспортної системи. Компанія експлуатує 37,1 тис. км магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.