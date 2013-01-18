Польща в 2012 році скоротила закупівлю російського газу на 3% - до 9 млрд куб. м

Варшава. Національна нафтогазова компанія PGNIG, що належить польській державі, минулого року купила у російського «Газпрому» 9 млрд кубометрів газу, що на 300 млн куб. м, або 3%, менше показника 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомила польська компанія в п'ятницю з посиланням на попередні дані.

Згідно з повідомленням, російський газовий монополіст залишався найбільшим постачальником «блакитного палива» до країни, яка купила в 2012 році за кордоном 11 млрд кубометрів газу, порівняно з 10,9 млрд кубометрів роком раніше.

Польські споживачі купили в PGNIG минулого року 14,7 млрд кубометрів газу, що на 300 млн більше, ніж у попередньому році.

PGNIG також повідомила про збереження за підсумками 2012 року внутрішнього видобутку на рівні 4,3 млрд кубометрів.

Наприкінці минулого року в газових сховищах PGNIG знаходилося близько 1,8 млрд кубометрів газу проти 1,5 млрд кубометрів на кінець 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2010 року PGNIG після майже двох років переговорів вдалося домовитися з "Газпромом" про збільшення газових поставок до Польщі, про які компанія була вимушена просити росіян через те, що компанія "РосУкрЕнерго" з 2009 року перестала виконувати свій контракт, за яким поляки купували близько 2,5 млрд кубометрів палива.

Сторони домовилися про поставки 141,7 млрд кубометрів газу до 2022 року, і з початку 2011 польська компанія повинна була купувати близько 10,24 млрд кубометрів "блакитного палива" з Росії.

PGNIG, яка наприкінці минулого року отримала понад 15% знижки на російське паливо, раніше оцінювала вартість річного контракту в 3 млрд дол.

Довідка УНІАН. Польська влада хоче зменшити енергетичну залежність від "Газпрому", який залишається найбільшим постачальником газу до Польщі після початку ринкових реформ у країні на початку 1990-х років, за рахунок видобутку сланцевого газу і поставок скрапленого палива на LNG-термінал, що будується на Балтійському морі.

Польща планує прийняти перший скраплений газ і почати комерційний видобуток сланцевого газу в 2014 році.

Читайте також:

Польща, незважаючи на знижку, платитиме за російський газ більше за всіх у ЄС