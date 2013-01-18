Україна опрацьовує два маршрути поставок газу реверсом з Європи

Україна на даному етапі опрацьовує два маршрути для організації поставок газу з Європи у реверсному режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у п'ятницю, 18 січня, журналістам повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

Він зазначив, що на сьогодні основний маршрут поставки газу з Європи, який Україна закуповує у німецької компанії RWE, проходить через Польщу.

«Поки що отримуємо тільки через Польщу. Ми опрацьовуємо ще два маршрути. Вони будуть відомі найближчим часом», - сказав Е.Ставицький.

Як повідомляв УНІАН, з 1 листопада 2012 року "Нафтогаз України" почав імпорт газу, що закуповується у німецької компанії RWE і поставляється за реверсною схемою до України через Польщу.

У 2013 році Україна планує імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 млрд куб. м газу і скоротити його закупівлі в Російській Федерації до 20 млрд куб. м.

За інформацією міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія Бойка, в 2013 році поставки можуть здійснюватися через Угорщину.

Також за заявами голови правління НАК «Нафтогаз України» Євгена Бакуліна, компанія чекає збільшення поставок газу від компанії RWE і приходу інших європейських трейдерів на внутрішній ринок.

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