Бензин за тиждень подешевшав на 12 копійок

Роздрібні ціни на бензин в Україні за період з 11 по 18 січня знизилися у середньому на 12 копійок.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій групі «А-95» (Київ).

За даними моніторингу консалтингової групи «А-95», на 18 січня середні по Україні роздрібні ціни на бензин знизилися:

на бензин А-80 - до 10,31 грн з 10,40 грн за літр;

на бензин А-92 - до 10,60 грн з 10,72 грн за літр;

на бензин А-95 - до 10,90 грн з 11,02 грн за літр;

Водночас роздрібна ціна на дизельне паливо у середньому по Україні знизилася незначно - до 10,03 грн з 10,04 грн за літр.

Як повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет України вимагав від лідерів вітчизняного ринку нафтопродуктів до 10 січня 2013 року встановити економічно обгрунтовані ціни на пальне, вважаючи їх завищеними.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено у травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.

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