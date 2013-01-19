Угоду з Shell про розподіл продукції підпишуть 24 січня, заявив Азаров

Прем‘єр-міністр України Микола Азаров прогнозує, що угода із Royal Dutch Shell про спільний розподіл продукції від видобутку газу на Юзівській площі буде підписана 24 січня. Про це він заявив під час зустрічі із іноземними ЗМІ.

«Харківська та Донецька обласні ради ухвалили рішення, які дозволяють підписати угоду про спільний розподіл продукції 24 січня», - сказав Микола Азаров.

Про це повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Глава Уряду також додав, що промислова розробка даного родовища може за 10 років дати Україні додатково 8-10 мільярдів кубічних метрів газу на рік.

Водночас Главі Уряду прикро, що депутати Львівської та Івано-Франківської обласних рад досі не ухвалили відповідне рішення із Chevron щодо Олеської площі.

«На заході України справи йдуть повільно. Більшість у Львівській та Івано-Франківській обласних радах складається з відомих політичних сил», - сказав він.

Довідка УНІАН. Прогнозні ресурси Юзівської площі (Харківська та Донецька обл.) оцінюються у 4,054 трлн. куб. метрів газу.

Прогнозні ресурси Олеської площі (Львівська та Івано-Франківська обл.) - у 2, 98 трлн. куб. метрів газу.