Ціна нафти падає на очікуванні новин про підвищення стелі держборгу США

На світових торгах у понеділок, 21 січня, ціни на нафту знижуються в очікуванні новин із США, де конгресменам належить вирішити питання про підвищення стелі держборгу країни.

Так, ціна березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже впала на 0,3 долара, або на 0,27%, - до 111,59 долара за барель.

Вартість лютневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI в ході електронних торгів у Нью-Йорку знизилася на 0,34 долара, або на 0,36%, - до 95,22 долара за барель.

Основна сесія в понеділок не проводиться у зв'язку зі святкуванням Дня Мартіна Лютера Кінга, передає Bloomberg.

Ринок знижується і на опублікованій у п'ятницю в США статистиці, згідно з якою індекс споживчих настроїв Мічиганського університету в січні, за попередньою оцінкою, скоротився до 71,3 пункту з 72,9 пункту в грудні минулого року. Аналітики при цьому очікували зростання до 75 пунктів.