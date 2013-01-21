"Газпром" запропонував за грецьку DEPA 1,9 мільярда євро. США проти

"Газпром" запропонував за грецьку державну газову компанію DEPA 1,9 мільярда євро, викликавши невдоволення США, повідомляє інтернет-сайт грецької ділової газети "Імерісія". "Газпром" і ще одна російська компанія "Негуснефть" з групи "Синтез" увійшли до п'ятірки претендентів на приватизацію грецької газової монополії.

"Вашингтон не приховує стурбованості перспективою переходу DEPA під російський контроль. Росіяни підняли планку дуже високо, говорячи про суми близько 1,9 мільярда євро, що підкреслює їх серйозний геополітичний інтерес", - пише "Імерісія". Придбання DEPA забезпечує контроль над грецьким ринком і прямий вихід на європейський ринок.

Щоб забезпечити відповідність європейським правилам, за якими компанії-виробники і постачальники не можуть контролювати національні мережі і трубопроводи, "Газпром" відмовився від заявки на придбання дочірньої структури DEPA - оператора газотранспортної мережі DESFA, нагадує видання. "Негуснефть" зацікавлена ​​придбанням і DEPA, і DESFA, передає ПРАЙМ.

"Вашингтон повідомив грецькому уряду, що вибір інвестора для DEPA не повинен зробити країну енергетичним "заручником", і тим самим ясно вказав у напрямку "Газпрому", який вже покриває понад 80% потреби грецького ринку в газі", - пише газета. За її інформацією, кредитори Греції з ЄС більше зацікавлені у максимально прибутковому продажі DEPA. Такі ж критерії і у грецького приватизаційного агентства, хоча міністерство енергетики країни також не виключає інших вимог до потенційних інвесторів, уточнює "Імерісія".

За інформацією видання, запропонована "Газпромом" сума за придбання DEPA набагато перевищує пропозиції інших потенційних інвесторів, до яких, крім "Негуснефти", входять два грецькі холдинги та азербайджанська державна компанія Socar.

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