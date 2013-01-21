«Укрексімбанк» відкрив кредитну лінію на 50 млн грн підприємству «зеленої» енергетики

Державний «Укрексімбанк» відкрив кредитну лінію компанії «Біогазенерго» у розмірі 50 млн грн для завершення будівництва теплоелектростанції (ТЕС) на твердому біопаливі в смт. Іванків Київської області.

Про це сказано у прес-релізі компанії, переданому УНІАН.

Згідно з повідомленням, кредит надано «Укрексімбанком» на 48 місяців під 12% річних.

«Наразі будівництво Іванківської ТЕС завершено на 80% за рахунок власних коштів компанії «Біогазенерго», яка вже вклала у об'єкт близько 90 млн грн», - сказано у повідомленні.

Також у повідомленні наголошується, що реалізацією проекту керує компанія EIG Engineering.

Проектна потужність Іванківської ТЕС, запуск якої очікується влітку 2013 р., становитиме 18 МВт. Як паливо буде використовуватися деревна тріска.

Проект відповідає нормативним актам з енергозбереження та отримав позитивний висновок Державної інспекції з енергозбереження про відповідність №11/В/15-1/139.

Крім того, як зазначають у компанії, на подібних станціях може використовуватися будь-яке тверде поновлюване паливо - спеціально вирощена енергетична деревина верби, солома, гичка кукурудзи чи соняшника, лушпиння.

Планується, що восени 2013 року EIG Engineering почне будівництво аналогічної ТЕС у Житомирській області, а в подальшому заплановано введення в експлуатацію мережі «зелених» ТЕС.

Довідка УНІАН. «Біогазенерго» і EIG Engineering входять до групи компаній, контрольованих українським бізнесменом Олексієм Бутенком.

Керуюча компанія EIG Engineering була створена у 2006 р. Спеціалізується на реалізації інвестиційних проектів «під ключ» в галузі альтернативної енергетики.

Зараз в Україні діють всього дві електрогенеруючі ТЕЦ на лушпинні і трісці в Черкаській і Кіровоградській областях України сумарною потужністю понад 4 МВт. Водночас, за даними Держінвестпроекту, наявний в Україні потенціал біомаси дозволяє щорічно виробляти з неї 400 МВт електроенергії і 9 тис. МВт теплової енергії.

Відповідно до прийнятої в ЄС енергетичної стратегії передбачається, що до 2050 р. частка альтернативної енергетики становитиме не менше 70% від усього енергоспоживання. Вже зараз у країнах Євросоюзу у виробництві енергії щорічно використовується 118 млн т умовного палива у вигляді біомаси (одна тонна умовного палива прирівнюється за теплотворною здатністю до одної тонни бурого вугілля). З цього обсягу в ЄС виробляється 15% всієї теплової енергії та 4% всієї електроенергії. Водночас нова редакція Енергетичної стратегії України передбачає доведення до 2030 р. частки відновлюваних джерел енергії в загальному енергобалансі до 2% - із 646 млрд кВт/год всього енерговиробництва «зелені» джерела забезпечать 13 млрд кВт/год.