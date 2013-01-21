Суд почав розгляд касації Кабміну на рішення про виплату Міноборони РФ боргів ЄЕСУ

Колегія суддів Вищого господарського суду України розпочала розгляд касації на рішення судів про виплату українським урядом боргів корпорації "Єдині енергетичні системи України" перед Міністерством оборони РФ у розмірі понад 3 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, представник ЄЕСУ заявив клопотання про скасування рішення Госпсуду Києва і постанови Апеляційного суду через порушення правил предмету підсудності (що це не господарська суперечка, а відносини публічно-правового характеру).

Суд вирішив розглянути це клопотання після пояснення сторін. На даний час сторони дають пояснення.

Як повідомляв УНІАН, Міноборони РФ звернулося до Господарського суду Києва з приводу виплати урядом України 3,1 млрд грн за боргами корпорації ЄЕСУ. Російська сторона вимагала залучити як відповідача, крім Кабміну України, Держказначейство.

Цей борг, як стверджують у Міноборони РФ, утворився наприкінці 1990-х років, коли ЄЕСУ на чолі з Юлією Тимошенко не виконала гарантовану урядом Павла Лазаренка угоду 1997 року про поставки корпорацією ЄЕСУ продукції для російського оборонного відомства.

У свою чергу, представник ЄЕСУ в суді заявив, що листи П.Лазаренка юридично не є державною гарантією, а ЄЕСУ не змогла виконати поставки у повному обсязі через тиск з боку державних органів України.

19 вересня 2012 року Госпсуд Києва частково задовольнив позов Міноборони РФ, зобов'язавши Україну виплатити російській стороні 3,113 млрд грн. Проте 25 вересня представник Кабінету Міністрів України оскаржив це судове рішення. Також апеляції на це рішення подали Держказначейство і ЄЕСУ. Ці скарги були об'єднані в одне провадження.

3 грудня Апеляційний господарський суд Києва залишив чинним рішення про виплату боргів.

17 грудня 2012 року Україна подала касаційну скаргу до Вищого господарського суду на рішення Апеляційного господарського суду Києва.