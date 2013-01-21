Україна у січні-листопаді збільшила імпорт газу в грошовому вираженні до 12,9 млрд дол.

Україна за 11 місяців 2012 року збільшила імпорт газу у грошовому вираженні на 1,2% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 12,935 млрд доларів, повідомляє Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, у листопаді 2012 року Україна імпортувала газ у грошовому вираженні на 1,136 млрд дол. – на 16,78% менше, ніж у жовтні 2012 року.

Нагадаємо, значну частку газу, що імпортується, до України становить газ, який поставляється з РФ.

При цьому з листопада поточного року «Нафтогаз України» розпочав імпорт газу, що купується у німецької компанії RWE і поставляється до України через Польщу.

Німецький газовий трейдер RWE Supply & Trading продав Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» за підсумками 2012 року - першого року, в якому країна почала імпортувати цей вид палива з європейського ринку, - 56 млн. куб. м газу.

У вересні 2012 року представники "Укртрансгазу" заявляли про можливість імпорту газу з Європи об'ємом від 5 до 20 млрд кубометрів в рік у разі використання реверсної схеми роботи трубопроводів.

З квітня 2011 року імпорт до України природного газу середньоазіатського походження (Туркменістан, Узбекистан, Казахстан) почала компанія OstChem Holding, але з 2012 р. компанія, за даними Держстату, імпортує до України виключно російський природний газ.

Ціна на російський газ для НАК «Нафтогаз України» у четвертому кварталі 2012 р. збільшилася порівняно з третім кварталом на 1% - до 430 дол. за 1 тис. куб. м.

У першому кварталі 2012 року ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому – 425 дол. за 1 тис. куб. м, у третьому – 426 доларів.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.