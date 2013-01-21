Вищий госпсуд не задовольнив касацію Кабміну на рішення суду про виплату боргу ЄЕСУ

Вищий господарський суд України залишив без задоволення касаційну скаргу Державного казначейства та Кабінету Міністрів України на рішення судів першої та другої інстанції, якими Україну було зобов’язано платити на користь Міністерства оборони Росії 3,1 млрд. гривень боргу корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну регулятивну частину ухвали оголосила сьогодні головуюча в судовій колегії суддя Галина Прокопанич.

«Касаційну скарга Державного казначейства України залишити без задоволення, касаційну скаргу Кабінету Міністрів залишити без задоволення», - зазначається в рішенні суду, повний текст якого буде оголошено 24 січня.

Як повідомляв УНІАН,Міноборони РФ звернулося до Господарського суду Києва з приводу виплати урядом України 3,1 млрд грн за боргами корпорації ЄЕСУ. Російська сторона вимагала залучити як відповідача, крім Кабміну України, Держказначейство.

Цей борг, як стверджують у Міноборони РФ, утворився наприкінці 1990-х років, коли ЄЕСУ на чолі з Юлією Тимошенко не виконала гарантовану урядом Павла Лазаренка угоду 1997 року про поставки корпорацією ЄЕСУ продукції для російського оборонного відомства.

У свою чергу, представник ЄЕСУ в суді заявив, що листи П.Лазаренка юридично не є державною гарантією, а ЄЕСУ не змогла виконати поставки у повному обсязі через тиск з боку державних органів України.

19 вересня 2012 року Госпсуд Києва частково задовольнив позов Міноборони РФ, зобов'язавши Україну виплатити російській стороні 3,113 млрд грн. Проте 25 вересня представник Кабінету Міністрів України оскаржив це судове рішення. Також апеляції на це рішення подали Держказначейство і ЄЕСУ. Ці скарги були об'єднані в одне провадження.

3 грудня Апеляційний господарський суд Києва залишив у силі рішення про виплату боргів.

17 грудня 2012 року Україна подала касаційну скаргу до Вищого господарського суду на рішення Апеляційного господарського суду Києва.