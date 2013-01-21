Україна за 11 місяців скоротила імпорт нафти у грошовому вираженні на 71,1%

Україна за одинадцять місяців 2012 року скоротила імпорт нафти у грошовому вираженні на 71,1% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 1,148 млрд доларів, повідомляє Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, імпорт нафти у грошовому вираженні у листопаді 2012 року порівняно з жовтнем того самого року збільшився на 64%, а порівняно з аналогічним періодом минулого року знизився на 78,5% - до 68,841 млн дол.

Довідка УНІАН. В Україні працюють шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51 млн тонн нафти на рік.

У 2011 році поставки нафтової сировини на українські НПЗ скоротилися на 16,1% порівняно з 2010 роком, до 9,255 млн тонн. Минулого року НПЗ переробили 9,049 млн тонн нафтової сировини, що на 18,4% менше, ніж за 2010 рік.

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Україна у січні-листопаді збільшила імпорт газу в грошовому вираженні до 12,9 млрд дол.