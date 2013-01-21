Україна за 11 місяців скоротила імпорт вугілля в грошовому вираженні до 2,48 млрд дол.

Україна за січень-листопад 2012 року скоротила імпорт вугілля у грошовому вираженні на 0,9% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 2,48 млрд доларів, повідомляє Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, експорт вугілля за вказаний період у грошовому вираженні скоротився на 21,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 562,717 млн дол.

У листопаді 2012 року імпорт вугілля до України у грошовому вираженні скоротився на 48,5% порівняно з листопадом 2011 року - до 135,792 млн дол., експорт знизився на 19,9% - до 51,557 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, вугледобувні підприємства України у січні-листопаді 2012 року збільшили видобуток вугілля на 5% - до 78,461 млн тонн з 74,742 млн. тонн за аналогічний період 2011 року.

Споживання вугілля в Україні за 11 місяців 2012 року збільшилося порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 7,2% - до 56,152 млн тонн.

В останні два роки Україна декларує плани щодо переходу на жорсткий режим економії енергоресурсів у зв'язку з високою ціною на російський газ і частковим заміщенням газу вітчизняним вугіллям.

26 грудня 2012 року «Нафтогаз України» підписав з Державним банком розвитку Китайської Народної Республіки (China Development Bank Corporation) угоду про залучення кредиту під державні гарантії на загальну суму 3,656 млрд доларів США, кошти якого планується спрямувати на програму заміщення природного газу українським вугіллям.

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