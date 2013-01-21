Янукович обговорив газові питання з головою компанії «Ротшильд» у Росії і країнах СНД

Президент України Віктор Янукович провів зустріч із главою компанії «Ротшильд» у Росії та країнах СНД, віце-головою «Ротшильд Європа» Клаусом Мангольдом.

Як передає кореспондент УНІАН, сторони обговорили можливості співпраці в газовій сфері та відзначили важливість цієї співпраці, зокрема з експертної точки зору.

"Ваш фонд переміг, і, наскільки мені відомо, вже оформляються документи, і ми почнемо з вами чергову співпрацю з реформування української газової сфери", - сказав Президент.

"Для нас дуже важливо знати ваші дослідження, вашу професійну точку зору з цих питань, тому що та залежність від джерел постачання енергоносіїв, яка є в Україні, для нас дуже важка", - відзначив В.Янукович.

"Німеччина зараз докладає багато зусиль, щоб змінити існуючу картину у сфері енергетики", - сказав К.Мангольд.