У трьох областях України внаслідок негоди знеструмлено 57 населених пунктів

В Україні внаслідок несприятливих погодних умов (дощ, мокрий сніг та ожеледь) через спрацювання автоматичних систем захисту ліній електропередач знеструмлено 57 населених пунктів у трьох областях.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, у Львівській область без електропостачання залишились 45 н.п., у Житомирській та Волинській – по 6 н.п.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.