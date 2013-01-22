Ціна нафти росте на новинах з Японії

На світових торгах у вівторок, 22 січня, ціни на нафту ростуть на новинах з Японії.

Так, ціна березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже виросла на 0,31 долара, або на 0,28%, - до 112,02 долара за барель.

Вартість лютневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI піднялася на 0,07 долара, або на 0,07%, - до 95,56 долара за барель.

Японський регулятор вирішив запустити з наступного року програму викупу активів без вказівки конкретних термінів її закінчення, на зразок американської QEIII. Кожен місяць передбачається направляти на її реалізацію 13 трлн ієн. До того ж цільовий показник інфляції, як і очікувалося, затверджений на рівні 2%. Досягнення такої позначки, як заявив ЦБ, передбачається якомога швидше, передає Bloomberg.

Крім того, знизилися побоювання учасників ринку за економіку Іспанії, що також позитивно впливає на вартість "чорного золота". Європейський Механізм фінансової стабільності (МФС) на початку лютого надасть іспанському державному фонду FROB черговий транш у розмірі близько 2 мільярдів євро на підтримку банків країни, а Єврогрупа напередодні схвалила надання Іспанії другого траншу фінансової допомоги в розмірі 1,865 млрд євро.

Остаточне рішення з цього питання ухвалить Рада керуючих Механізмом фінансової стабільності 28 січня.