Шишацький назвав стан занедбаних шахтарських селищ «повною деградацією»

Голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький заявляє про «повну деградацію» занедбаних шахтарських селищ у регіоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав учора на прес-конференції в Донецьку, зазначивши, що йому відомо про масове поширення копанок - нелегальних місць видобутку вугілля в містах Сніжне, Торез, у Шахтарському районі, де знаходиться багато закритих, непрацюючих шахт і занедбаних вугільних виробок.

«Знаю про ситуацію в Сніжному, де прямо у дворах там купують ділянки і всередині ведуть видобуток. Скажу чесно: на жаль, доводиться змиритися з тим, що десь є дійсно повна деградація цих занедбаних шахтарських селищ. І нам необхідно цю проблему визнати і думати про те, яким чином там все-таки замістити, - зазначив А.Шішацький. - Тому що, на жаль, ось такі приватні копанки - їх і оформляти немає ніякого сенсу і можливості. Але для деяких людей ці копанки просто джерело виживання».

На думку А.Шішацького, «і Сніжне, і Торез, і Шахтарський район залишаються зоною екологічного та іншого лиха».

Він повідомив, що в ОДА буде запланована «поїздка губернатора, але з конкретними пропозиціями, для покращення ситуації, зокрема і з грошовими коштами, які ми можемо з субвенції соцекономрозвитку області направити на ці райони, на ті ж вбиті дороги, водопостачання і так далі, де є цілий клубок проблем».

Оцінюючи роботу місцевої влади, зокрема, діяльність мера Сніжного щодо нелегального видобутку вугілля, А.Шішацький заявив, що керівник міста тут, звичайно, пасивний. «Дещо пасивна позиція місцевої влади, зокрема і мера Сніжного», - сказав губернатор.

Щодо думки місцевих жителів про те, що керівники міста та місцеві правоохоронні органи самі зацікавлені в існуванні копанок як джерел їхнього доходу, А.Шішацький зазначив: «Насправді, я зрозумів, що найчастіше, напевно, простіше людину замінити, ніж змінити. Тому будемо думати і над цим питанням».