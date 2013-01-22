Іноземні компанії не зможуть самостійно працювати на шельфі РФ

Допуск іноземних компаній до самостійної роботи на шельфі РФ не передбачається, вони можуть брати участь як партнери, але не як власники ліцензії, повідомив журналістам віце-прем'єр РФ Аркадій Дворкович, передає РІА «Новини».

"Що стосується допуску іноземних компаній, змін не передбачається, тобто іноземні компанії можуть залучатися як технологічні партнери, зокрема на умовах поділу ризиків, але не як власники ліцензії", - сказав він, відповідаючи на питання про позицію уряду в частині освоєння шельфу РФ.

Дворкович додав, що здебільшого дискусія про допуск приватних інвесторів до розробки шельфу завершена. "Ми домовилися, що основними гравцями є державні компанії, але будуть доопрацьовані пропозиції про те, в яких випадках на шельфі могли б працювати приватні компанії", - сказав віце-прем'єр.

Право на розробку російського континентального шельфу зараз мають тільки компанії з часткою державної участі понад 50% і з досвідом роботи на шельфі не менше п'яти років. Фактично працювати тут можуть тільки дві держкомпанії - "Газпром" і "Роснафта".

Минулого тижня на нараді з шельфу міністр природних ресурсів і екології Сергій Донський пропонував, щоб російські приватні нафтові компанії могли отримати право розробки ділянок шельфу, незатребуваних держкомпаніями, причому останнім буде даватися опціон на входження у відкриті на цих ділянках родовища. Він наголосив, що право на відкриті родовища на шельфі буде належати особі, яка вчинила відкриття.

За наявності заявки на ділянку шельфу, незатребуваний держкомпаніями, лише від однієї приватної російської компанії Мінприроди пропонує передавати його уповноваженим держорганом. За наявності декількох заявок на один і той же ділянку, рішення про його надання в користування може прийматися урядом РФ за підсумками аукціону, зазначив Донський.

Крім того, здані держкомпаніями ділянки можуть бути надані сервісним організаціям на термін до п'яти років для проведення регіонального вивчення з подальшою передачею геологічної інформації державі.

Російський континентальний шельф має найбільшу в світі площа - понад 6 мільйонів квадратних кілометрів. Витягувані вуглеводневі ресурси в межах континентального шельфу Росії оцінюються в 98,7 мільярда тонн нафти і газу в перерахунку на умовне паливо. При цьому, як зазначив глава Мінприроди, в даний час вивченість російського шельфу невисока, що дозволяє сумніватися в тому, що необхідна кількість робіт може бути виконано тільки держкомпаніями.