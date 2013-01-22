Віце-прем'єр РФ: збільшення поставок енергоресурсів на Схід не зашкодить Європі

Збільшення поставок енергоресурсів з Росії до країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону відбуватиметься без шкоди поставкам до Європи, заявив віце-прем'єр-міністр Росії Аркадій Дворкович.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції в Москві.

«Схід для нас – потенційно і вже зараз дуже хороший ринок. Поставки туди збільшуватимуться, але не на шкоду задоволенню попиту з боку Європи. Весь попит, який буде на російські енергоносії, повною мірою задовольнятиметься», - сказав А.Дворкович.

Він заявив, що ризики, які виникали в певні роки, були пов'язані з поведінкою транзитних країн.

«Ми ці транзитні ризики також мінімізуємо – будуємо нові трубопроводи з Росії до Європи і до Азії, використовуючи і морські шляхи транспортування нафти і газу», - сказав А.Дворкович.

Окрім цього А.Дворкович повідомив, що іноземні компанії не зможуть працювати самостійно на шельфі Росії.

«Щодо допуску іноземних компаній, то змін не передбачається, тобто іноземні компанії можуть залучатися як технологічні партнери, зокрема на умовах розподілу ризиків, але не як власники ліцензії», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2012 року Єврокомісія почала формальну стадію антимонопольного розслідування діяльності ВАТ «Газпром» у Європейському Союзі.

11 вересня офіційний представник ВАТ «Газпром» Сергій Купріянов на прес-конференції в Москві повідомив, що «Газпром» має намір наростити постачання газу в країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) до рівня поставок до Європи.

Такі плани «Газпрому» вже назвали «східним розворотом».

У «Газпромі» розглядають антимонопольне розслідування Єврокомісії як тиск з метою знизити ціни на російський газ.

2 жовтня 2012 року в «Газпромі» заявили, що мають намір значно прискорити реалізацію Східної газової програми, спрямованої на розширення експорту газу на ринки Китаю та інших країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

Нагадаємо, за підсумками 2012 року транзит російського газу через територію України до країн Західної Європи знизився на 19,7% - до 81,183 млрд куб. м.

Міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький прогнозує обсяг транзиту газу через територію України до країн ЄС у 2013 році на рівні 2012 року.