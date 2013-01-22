"Газпром" у 2013 році скоротить витрати за основними напрямами на 50 млрд руб.

"Газпром" у 2013 році за основними напрямами діяльності має намір скоротити витрати майже на 50 мільярдів рублів, йдеться в повідомленні російського газового холдингу з посиланням на голову правління Олексія Міллера, передає РІА "Новости".

О.Міллер затвердив комплексний план заходів з оптимізації витрат компанії на 2013 рік. Документ передбачає вичерпний перелік конкретних заходів щодо скорочення інвестиційних, експлуатаційних, управлінських витрат компанії і жорсткий контроль за виконанням зазначених заходів та витрачанням коштів. Зокрема в 2013 році "Газпром" продовжить стримувати зростання цін на закуповувані товари, роботи і послуги. Один з механізмів - закупівля товарів (послуг) за цінами, темпи зростання яких будуть не менш ніж на 20% нижче прогнозованих Мінекономіки РФ. До того ж, як і раніше, будуть максимально застосовуватися відкриті конкурси.

"Враховуючи, що основною витратною статтею в інвестиційній програмі "Газпрому" протягом багатьох років є газотранспортні проекти, компанія продовжить співпрацювати з виробниками труб за довгостроковими контрактами із застосуванням формули ціни. Ця практика вже успішно зарекомендувала себе в 2012 році. Застосування формули дозволило не тільки зберегти ціни на рівні 2011 року, але й знизити їх", - йдеться в повідомленні.

Компанія також продовжить роботу з оптимізації інвестиційної програми на 2013, 2014 та 2015 роки.

Важливим елементом оптимізації витрат залишається виконання заходів з енергозбереження. Найближчим часом будуть уточнені заходи програми енергозбереження і підвищення енергоефективності ВАТ "Газпром" на 2013 рік.

Особливу увагу в затвердженому плані заходів нададуть запровадженню інноваційних технологій і передових технічних рішень. Відповідна програма буде підготовлена ​​в першому кварталі 2013 року. Крім того, план передбачає розробку програми уніфікації проектних рішень для виробничих об'єктів ВАТ "Газпром". Аналогічні документи, спрямовані на оптимізацію витрат не тільки по ВАТ "Газпром", будуть розроблені і його дочірніми товариствами в січні 2013 року.

"Газпром" виконав у 2012 році план заходів щодо оптимізації витрат. У 2013 році ми продовжимо підвищувати ефективність витрачання коштів і гранично жорстко контролювати цей процес. Поставлено завдання: тільки за основними напрямами діяльності економія в 2013 році повинна становити майже 50 мільярдів рублів", - сказав Міллер.

У грудні рада директорів "Газпрому" затвердила інвестиційну програму і бюджет на 2013 рік, у рамках яких програма оптимізації (скорочення) витрат на 2013 рік передбачає заходи, загальний ефект від яких має становити 14,4 мільярда рублів. Програма оптимізації витрат на 2012 рік у редакції, затвердженій в жовтні, передбачала заходи, загальний ефект від яких має становити 19,3 мільярда рублів.

Згідно затвердженого бюджету на 2013 рік, загальний обсяг доходів і надходжень становитиме 5,101 трильйона рублів проти 4,972 трильйона рублів у минулому році; зобов'язань, витрат і інвестицій - 5,251 трильйона рублів проти 5,396 трильйона рублів в 2012 році. Відповідно до інвестиційної програми на 2013 рік, загальний обсяг освоєння інвестицій становитиме 705,41 мільярда рублів, що на 27,6% нижче рівня 2012 року. До того ж обсяг капвкладень становитиме 658,455 мільярда рублів (890,007 мільярда рублів), з них видатки на капітальне будівництво - 655,158 мільярда рублів (888,694 мільярда рублів), на набуття у власність ВАТ "Газпром" необоротних активів - 3,297 мільярда рублів (1,313 мільярда рублів). Обсяг довгострокових фінансових вкладень становитиме 46,955 мільярда рублів проти 84,642 мільярда рублів у 2012 році.