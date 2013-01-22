Для успішного видобутку нафти в Росії потрібна ціна вище 100 дол. за барель - Fitch

Москва. Видобуток нафти в Росії, ймовірно, досягне пікового рівня у наступні кілька років, оскільки переваги від розробки нових родовищ нівелюються падінням обсягів видобутку на зрілих родовищах.

Як повідомили УНІАН у рейтинговому агентстві Fitch Ratings, у 2012 р. в країні був зафіксований ще один рекордний рівень видобутку нафти в пострадянський період, однак для подальшого зростання видобутку потрібні значні обсяги розвідки протягом багатьох років, зокрема на континентальному шельфі Росії.

«Збільшення видобутку, якого країна досягла протягом останнього десятиліття, було пов'язано в основному з активним застосуванням нових технологій, зокрема, для горизонтального буріння та гідророзриву пласта, які у великих масштабах використовувалися на зрілих родовищах у Західному Сибіру. Це дозволило нафтовим компаніям здійснювати видобуток з раніше недоступних пластів і значною мірою переламати тенденцію падіння видобутку на таких родовищах, деякі з яких діють уже кілька десятиліть», - йдеться в повідомленні.

Крім того, у Росії успішно розпочато видобуток нафти на декількох нових родовищах, включаючи велике Ванкорське родовище "Роснафти" у Східному Сибіру в 2009 році.

Відзначається, що на сьогодні основного потенціалу зростання видобутку, можливого за рахунок застосування нових технологій, вже практично досягнуто. Існуючі зрілі родовища швидко виснажуються, і російські нафтові компанії інвестують мільярди доларів, щоб впоратися зі зниженням рівнів видобутку на таких родовищах. Нові родовища розташовані у віддалених місцях із суворими кліматичними умовами, і тому реалізація проектів видобутку в таких районах потребує великих капітальних витрат.

Fitch вважає, що потрібно збереження цін на нафту на рівні вище 100 дол./бар., і російському уряду буде необхідно надавати податкові пільги нафтовим компаніям для інвестицій у збільшення нафтовидобутку в Східному Сибіру.

Крім цього, деякі нові родовища знаходяться на стадії розробки, проте агентство вважає, що вони лише компенсують зниження видобутку на зрілих родовищах. Масштабна розробка російського континентального шельфу, основна частина якого недоступна для приватних нафтових компаній, зважаючи на юридичні обмеження, заледве розпочата. Помітним винятком є ​​шельф Каспійського моря, де «ЛУКОЙЛ» просувається з реалізацією програми розвідки та видобутку.

Агентство бачить потенціал збільшення кількості спільних підприємств за участю російських і міжнародних нафтових компаній для розвідки російського континентального шельфу. І це незважаючи на зростаючу роль російських держкомпаній в загальному видобутку нафти, як демонструє оголошене придбання «Роснафтою» 100-процентної частки в ТНК-BP. Російський нафтовий сектор також продовжить використовувати західні ноу-хау і капітал, вважає Fitch.

Довідка УНІАН. Сумарний видобуток нафти у Росії в 2012 р., за даними російського Міністерства енергетики, збільшилася на 1,3% до 518 млн тонн. Обсяги переробки в Росії підвищилися на 4,5% до 266 млн тонн, у той час як експорт скоротився на 1% до 239 млн тонн. Видобуток нафти у Росії зростав швидкими темпами відносно низького рівня в 303 млн тонн у 1996 р.

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