У зв'язку з аварією на шахті «Комсомолець Донбасу» звільнено 6 осіб - гендиректор ДТЕК

У зв'язку з аварією на шахті «Комсомолець Донбасу» (ДТЕК; м. Кіровське, Донецької області), що сталася 3 січня, на підприємстві 6 осіб було звільнено, 15 – понесли дисциплінарне покарання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Донецьку повідомив гендирктор ДТЕК Максим Тимченко.

«6 осіб зняли з посади, а 15 - притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Це лише на рівні шахти», - сказав гендиректор.

При цьому він додав, що і в корпоративному центрі ДТЕК обговорюватиметься питання про відповідальність за аварію, що сталася.

«На засіданні правління ДТЕК 8 лютого це питання буде розглянуто, й ухвалено рішення щодо відповідальних у корпоративному центрі. І рішення буде підтверджено на засіданні наглядової ради 15 лютого. Ситуація далі обговорюватиметься по вертикалі», - сказав М.Тимченко.

Його доповнив присутній за прес-конференції директор із видобутку вугілля ДТЕК Андрій Смирнов, який конкретизував, кого саме було звільнено на підприємстві.

«Звільнені головний інженер шахти, начальник дільниці вентиляції та техніки безпеки, геолог із прогнозу, заступник начальника прохідницької дільниці, начальник дільниці №6, який був і 30 грудня в першу зміну на розгазуванні забою, і вранці 2 січня і бачив, як виглядає забій. А також заступник начальника дільниці з прогнозу, який зобов'язаний був протягом усього періоду проходження цієї виробки здійснювати корегування параметрів і реагувати на попередження геолога, він цього не зробив. Тому ці 6 людей звільнені з посад», - сказав директор.

Крім того, він зазначив, що решта відповідальних працівників, починаючи від директора шахти, «притягнуті до дисциплінарної відповідальності, й, природно, будуть позбавлені премій і так далі, всього таких півтора десятки осіб».

Як повідомляв УНІАН, на шахті «Комсомолець Донбасу» вранці 3 січня під час підготовчих робіт конвеєрного штреку лави, виникло газодинамічне явище з відвалом породи без подальшого горіння.

У момент пригоди під землею працювали 300 осіб, із них на аварійній дільниці - 4 людини. Один гірник піднявся самостійно, тіло одного шахтаря було відразу знайдено рятувальниками. Тіла двох інших гірників були знайдені ввечері 5 січня.

Факт аварії занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань із кваліфікацією ч.2 ст.272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей) КК України.