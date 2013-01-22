Бойко провів першу у 2013 році зустріч із Міллером

Віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко у Москві провів робочу зустріч із головою правління російського газового монополіста компанії «Газпром» Олексієм Міллером, повідомляє прес-служба Ю.Бойко.

"Під час зустрічі сторони обговорили перспективи двостороннього стратегічного співробітництва України та Росії", - сказано у повідомленні.

Про деталі переговорів не повідомляється.

Як раніше повідомляв УНІАН, попередня зустріч Юрія Бойка (тоді ще як міністра енергетики та вугільної промисловості) з О.Міллером відбулася 12 грудня 2012 року.

На зустрічі розглядалися перспективи довгострокового партнерства у газовій сфері. Крім того, було надано особливої уваги питанням забезпечення взимку безперебійного транзиту російського газу по території України споживачам Європи з урахуванням резервів газу у ПСГ України.