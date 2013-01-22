У Москві відбулась перша в 2013 році зустріч Бойка та Міллера

Віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко в Москві провів робочу зустріч із головою правління російського газового монополіста компанії «Газпром» Олексієм Міллером, повідомляє прес-служба Ю.Бойка.

"Під час зустрічі сторони обговорили перспективи двостороннього стратегічного співробітництва України та Росії", - сказано в повідомленні.

Про деталі переговорів не повідомляється.

Як раніше повідомляв УНІАН, попередня зустріч Юрія Бойка (тоді ще як міністра енергетики та вугільної промисловості) з О.Міллером відбулася 12 грудня 2012 року.

На зустрічі розглядалися перспективи довгострокового партнерства в газовій сфері. Крім того, було приділено особливу увагу питанням забезпечення взимку безперебійного транзиту російського газу територією України споживачам Європи з урахуванням резервів газу в ПСГ України.