«Нафтогаз» у суді вимагає від «Чорноморнафтогазу» майже 98 млн грн

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» у судовому порядку вимагає від своєї дочірньої компанії, великого добувача газу «Чорноморнафтогаз» повернення 97,901 млн грн.

Про це сказано у документі, текст якого має УНІАН.

Згідно з документом, позов подано до Господарського суду АР Крим, розгляд справи призначено на 19 лютого 2013 року.

Крім того, УНІАН стало відомо, що «Нафтогаз» у грудні 2012 року виграв суд у «Чорноморнафтогазу» про повернення 133,5 млн грн за газ в обсязі 509,7 млн куб. м, що поставляється протягом 2011 року споживачам у АР Крим та «Артек».

Однак «Чорноморнафтогаз» оскаржив рішення у суді вищої інстанції. Розгляд справи призначено на 4 лютого 2013 року.

Довідка УНІАН. Компанія «Чорноморнафтогаз», що входить до складу держхолдингу НАК «Нафтогаз України», розробляє 3 газоконденсатні, 6 газових і 1 нафтове родовище, розташовані на шельфі Чорного і Азовського морів та у сухопутній частині Криму.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» перебувають в управлінні НАК «Нафтогаз України».