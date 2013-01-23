В Україні через негоду без електропостачання залишаються майже 300 населених пунктів

В Україні без електропостачання залишаються 295 населених пунктів, знеструмлених під час негоди.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 21 - 22 січня внаслідок несприятливих погодних умов (дощ, мокрий сніг та ожеледь), через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 405 населених пунктів в п’яти областях.

Станом на 7 годину ранку 23 січня внаслідок негоди, через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення ще 55 населених пунктів в Полтавській області. За добу відновлено електропостачання 165 населених пунктах, що були знеструмлені 21 - 22 січня в п’яти областях.

Зокрема, без електропостачання залишаються 233 населені пункти у Львівській області, у Полтавській області 55 населених пунктів, у Волинській - 7.

До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено 740 працівників та 229 одиниць техніки.