Ціна нафти падає на новинах зі США

09:21, 23 січня 2013
Енергетика
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На світових торгах у середу, 23 січня, ціни на нафту знижуються на тлі негативної статистики зі США.

Зокрема, ціна березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже знизилася на 0,23 долара, або на 0,21%, - до 112,19 долара за барель.

Вартість березневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI впала на 0,12 долара, або на 0,12%, - до 96,56 долара за барель.

Національної асоціації ріелторів США повідомила, що кількість угод із продажу житла на вторинному ринку в грудні минулого року зменшилася на 1% в місячному численні і становила 4,94 мільйона. Експерти припускали збільшення кількості угод на 1,2% - до 5,1 мільйона.

Що стосується підвищення ліміту держборгу найбільшої світової економіки, то відсутність позитивних зрушень з цього питання змушує інвесторів не квапитися із вкладеннями в ризикові і сировинні активи, передає Bloomberg.

Зниження котирувань пов'язане також з прогнозами щодо динаміки запасів сировини на оптових складах США. Аналітики припускають їх збільшення на 2,5 мільйона барелів до 362,8 мільйона барелів.

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