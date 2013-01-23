«Мегабанк» презентував програму «Фінансування енергозберігаючих проектів»

«Мегабанк» презентував у Харкові програму «Фінансування енергозберігаючих проектів», яку реалізує спільно зі східноєвропейським фондом «GGF Southeast Europe» (GGF).

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції, присвяченій старту проекту, голова правління «Мегабанку» Олена Жукова повідомила, що 5-річну кредитну угоду про надання «Мегабанку» коштів у розмірі 10 млн дол. для реалізації проекту підписали у вересні 2012 року .

За її словами, метою програми є фінансування проектів підприємств малого, середнього та великого бізнесу, а також підприємств громадського бізнесу.

«Кредити будуть надані для реалізації проектів з підвищення енергоефективності, для проведення заходів з енергозбереження. В результаті реалізації даних проектів економія споживання енергії або скорочення викидів вуглекислого газу повинна становити не менше 20%», - сказала О. Жукова.

Робота з «Мегабанком», підкреслила вона, є першим проектом GGF в Україні, і «це велика для нас відповідальність».

Крім того, голова правління банку зазначила, що кредитна угода з фондом GGF передбачає не тільки надання фінансування, але і надання технічної допомоги, яка вміщує консалтингові послуги за трьома напрямками: маркетинг ринку кредитування енергоефективності, розробка кредитних продуктів та організація процесів продажу кредитних продуктів . «Ці напрямки, - повідомила вона, - ми реалізуємо за допомогою фахівців Франфуртської школи бізнесу».

О. Жукова висловила впевненість в успіху даного проекту, оскільки у «Мегабанку» є досвід реалізації проектів з енергоефективності. «Ми почали працювати в цьому напрямку з листопада 2011 року, коли підписали першу угоду в цьому напрямку з ЄБРР. Угода передбачала надання «Мегабанку» фінансування у розмірі 13,5 млн дол для реалізації проектів в рамках програми енергозбереження в Україні. Було прокредитовано близько 17 підприємств у Харківському та інших регіонах України».

О. Жукова відзначила, що «ці проекти в основному були спрямовані на заміну застарілого та зношеного обладнання та придбання більш високотехнологічного, менш енергоємного, що і дозволяє в середньому економити ресурсів від 15% до 20% від суми вкладених інвестицій».

За її словами, окупність проекту становить від 3 до 6 років, при цьому реально підвищується і продуктивність виробничого процесу, і економія коштів, а також знижується собівартість продукції, зростає прибуток підприємств та обсяги виробництва.

«Ми будемо активно працювати в напрямку реалізації проектів з енергоефективності. Ми вважаємо, що ця тема надзвичайно затребувана українським бізнесом. За статистикою, на сьогодні українські підприємства споживають втричі більше енергії під час виробництва продукції, ніж європейські компанії. І за підвищення цін на енергоносії проведення заходів з енергозбереження, з енергоефективності є сьогодні питанням виживання бізнесу і його подальшої перспективи», - підкреслила О. Жукова.

«Ми розраховуємо, - сказала вона, - що за допомогою фахівців, з якими ми зараз співпрацюємо в рамках реалізації проекту з фондом GGF, ми за 2013 рік освоїмо 10 млн дол. для надання кредитів українським підприємствам за програмою енергоефективності. В середньому ми плануємо видавати по 5 проектів на місяць, середня сума одного кредиту - 200 тис. євро».

У свою чергу, керівник проектів з надання технічної допомоги GGF Марк Лутц відзначив, що Україна є лідируючою країною в СНД, де реалізуються подібні програми. За його словами, «Мегабанк» дуже активно працює в цьому напрямку і розуміє, що за це - майбутнє.

М.Лутц зазначив, що досвід реалізації фондом GGF подібних проектів в інших країнах дає підстави стверджувати, що в Україні також будуть досягнуті позитивні результати.

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про значення даних проектів, голова Харківського банківського союзу Анатолій Волок зазначив, що «інвестиції і будь-яка модернізація - це плюс». За його словами, завдяки реалізації подібних проектів підвищується конкурентоспроможність продукції усередині країни і за її межами. «Іншими словами, - зазначив він, - досягаються дві мети: екологія та підвищення ефективності, зниження собівартості продукції».

Довідка УНІАН. ПАТ «Мегабанк» працює на ринку банківських послуг з 1990 року.

До складу акціонерів «Мегабанку» входять Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР), Німецький державний банк (KfW) і Міжнародна фінансова корпорація (IFC).