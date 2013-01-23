Янукович і Путін ведуть переговори про газ в контексті поглиблення партнерства - Лавров

Москва. Президенти України і РФ Віктор Янукович і Володимир Путін ведуть переговори щодо ціни на газ у контексті поглиблення стратегічного партнерства.

Про це міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сказав на прес-конференції у Москві за підсумками діяльності російської дипломатії у 2012 році, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у РФ, чи можна чекати прориву у відносинах двох країн, чи триватимуть безрезультатні переговори щодо ціни на газ.

«Що чекає російсько-українські відносини? Можна, звичайно, охарактеризувати їх головний зміст, як ви висловилися, «безплідні переговори щодо ціни на газ». Проте все це - частина наших домовленостей, і домовленості потрібно виконувати», - сказав С.Лавров.

«Компанії, міністерства енергетики, очільники урядів і президенти двох країн опікуються цими питаннями не в утилітарному плані – ціна буде такою або такою, а в контексті ширшому – у контексті розуміння, як нам поглиблювати наше стратегічне партнерство з Україною», - додав він.

За його словами, минулого року в Ялті було підписана Декларація про зміст стратегічного партнерства.

С.Лавров відзначив, що саме в цьому контексті розглядаються і практичні питання взаємодії у сфері енергетики, де має бути не тільки ціна на газ, а також взаємодія у сфері промислової кооперації та інших галузях.

«Думаю, насиченість наших відносин поглиблюватиметься, а що насиченіші відносини, то більше виникає практичних питань, які потрібно вирішувати, і ціна на газ - це одне з цих питань, але не найголовніше», - сказав С.Лавров.

Він вважає, що найголовніше - використовувати переваги двох країн в умовах конкурентного світу.

«Звичайно, ми вітатимемо присутність України в інтеграційних процесах, які йдуть на просторі СНД. Це абсолютно природно, використовувати ті порівняльні переваги в господарському комплексі, інфраструктурному комплексі, логістичному, транспортному сенсі, які були створені, коли ми були частиною однієї держави», - сказав очільник МЗС Росії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

У Москві відбулась перша в 2013 році зустріч Бойка та Міллера