Азаров обіцяє підвищувати тарифи лише для багатих

Тарифи на газ в Україні можуть бути підвищені лише для заможних верств населення, заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров в середу, 23 січня, на засіданні Кабінету Міністрів

Як передає кореспондент УНІАН, він, зокрема, сказав: «Наші люди платитимуть тільки по силі, відповідно до їхніх доходів обґрунтований тариф. Інша справа, що уряд пропонує частину навантаження бюджетної компенсації різниці в тарифах покласти на заможних».

М.Азаров підкреслив, що планується введення диференційованої системи тарифів. «Ми вдосконалюватимемо систему диференційованих тарифів для тих, хто безболісно може платити ринкову вартість поставки та інших комунальних послуг. Соціально справедлива система, спростовувати яку просто нонсенс», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, пропонує поетапне підвищення тарифів на тепло- і водопостачання, а також водовідведення з приведенням їх до економічно обґрунтованого рівня до 1 січня 2015 року.

За даними регулятора, на 14 січня 2013 р., у середньому по Україні тарифи на теплову енергію для населення покривають 70% собівартості виробництва, на воду - 60%.

18 січня під час зустрічі з представниками іноземних ЗМІ прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що Україна готова піти на диференційоване підвищення тарифів на комунальні послуги для населення для досягнення компромісу з МВФ про відновлення програм фінансування.

"Ми сказали, що ми готові для тих, хто має європейську зарплату і доходи, ми готові для них, для цієї категорії населення, встановити тарифи такі, які відповідають собівартості цих товарів", - сказав М.Азаров.

Водночас він підкреслив, що отримання кредиту МВФ не є критично важливим для України, тому Київ продовжує переговори, розраховуючи добитися прийнятних умов співпраці. М.Азаров відзначив, що рівень доходів більшої частини населення країни залишається, як і раніше, низьким, тому люди не зможуть платити повну вартість.

«Щодо підвищення тарифів на газ для населення - всього, в тому обсязі, про який вони (МВФ) говорили з нами, то на це ми піти не можемо", - додав прем'єр.

Нагадаємо, що місія Міжнародного валютного фонду відвідає Україну в період з 29 січня по 12 лютого для початку переговорів за новою кредитною угодою. Термін попередньої кредитної програми фонду для України, розпочатої в 2010 році, закінчився у грудні 2012 року. У рамках цієї програми обсягом 15,16 млрд доларів Києву було виділено два транші на загальну суму близько 3,4 млрд дол.

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