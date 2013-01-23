Кабмін схвалив проект угоди про розподіл продукції з Shell

Кабінет Міністрів схвалив проект угоди про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі між Україною, компанією Shell Exploration and Production Ukraine Investment B.V. і «Надра Юзівська».

Про це повідомляється у розпорядженні Кабінету Міністрів №23 від 23 січня 2013 року, опублікованому на урядовому порталі.

«Схвалити проект Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах ділянки Юзівська, між державою Україна і компанією "Шелл Експлорейшн енд Продакшн Юкрейн Інвестментс (IV) Б.В." і товариством із обмеженою відповідальністю "Надра Юзівська"», - говориться в розпорядженні.

Згідно з документом, Кабмін уповноважив міністра енергетики і вугільної промисловості Е.Ставицького підписати зазначену угоду, дозволивши вносити у разі потреби до її проекту зміни, що не мають принципового характеру.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Микола Азаров прогнозує, що угоду з Royal Dutch Shell про спільний розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі підпишуть 24 січня.

10 січня на зустрічі з послом США в Україні Джоном Теффтом міністр енергетики і вугільної промисловості України Е.Ставицький висловив упевненість, що угоди про розподіл продукції з компаніями Shell і Chevron на видобуток вуглеводнів на Олеському і Юзівському родовищах буде підписано в лютому цього року.

Наприкінці листопада 2012 року уряд України збільшив термін укладення угод про розподіл продукції (УРП) з компаніями Chevron і Shell на видобуток вуглеводнів на Олеському і Юзівському родовищах на 30 днів - до 190 днів (з 160 днів).

Раніше Кабінет Міністрів України своїми постановами №1297 і №1298 від 30 листопада 2011 року затвердив умови конкурсів на укладення угод про розподіл продукції на Юзівській (Донецька і Харківська області) і Олеській (Львівська область та Івано-Франківська області) вуглеводневих площах із запасами сланцевого газу. Переможець конкурсу і господарське товариство впродовж 120 календарних днів після оголошення підсумків конкурсу укладають спільний операційний договір згідно з прийнятою міжнародною практикою або інший договір, який закріплює їх взаємні права і обов'язки за угодою.

У травні 2012 року переможцями конкурсу з укладення угоди про розподіл продукції на видобуток газу на Олеській і Юзівській площах стали компанії Сhevron і Shell.

Довідка УНІАН. Прогнозні ресурси Юзівської площі оцінюються в 4,054 трлн. куб. метрів газу. Прогнозні ресурси Олеської площі - в 2,98 трлн. куб. метрів газу.