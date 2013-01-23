Сьогоднішні ціни на нафту близькі до оптимальних - Медведєв

Москва. Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв вважає, що існуючі сьогодні ціни на нафту близькі до оптимальних як для виробників, так і споживачів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у Давосі.

«Сьогоднішній рівень цін на нафту є плюс-мінус близьким до оптимального – і для виробників, і для споживачів», - відзначив Д.Медведєв.

До того ж він запевнив, що російська економіка не звалиться без великої кількості нафтодоларів.

«Так, залежність нашої економіки від сировинного експорту велика, але вона надто перебільшена. Вже сьогодні надто перебільшена», - сказав російський прем'єр.

За його словами, велика частина зростання економіки Росії останніми роками забезпечується не стільки за рахунок нафтогазових доходів, скільки за рахунок збільшення виробництва споживчих товарів і послуг. У перспективі політика російської влади має привести до значного розширення експорту продовольства та інтелектуальних послуг, сказав він.

До того ж Д.Медведєв наголосив, що Росія не зацікавлена в дуже високих цінах на сировину, оскільки вони заважають розвитку світової економіки і економіки РФ. «Але і дуже низькі ціни призводять до іншої крайності – браку ресурсів для забезпечення стійкого економічного зростання», - сказав він.

Д.Медведєв нагадав, що уряд увів жорстке бюджетне правило, яке означає, що додаткові нафтогазові доходи, одержані за рахунок високих цін, зберігатимуться, а використовуватися будуть лише в період низьких цін на сировину.

За даними Міністерства фінансів РФ, середня ціна на нафту марки Urals в 2012 році становила 110,52 дол. за барель, збільшившись на 1,08% зі 109,34 дол., зафіксованих у 2011 році.

За інформацією Міністерства економічного розвитку РФ, у 2013 році базовий прогноз цін на нафту становить 97 дол. за барель.

На початку 2011 року в той час прем'єр-міністр РФ Володимир Путін повідомив, що бюджет Росії в 2010 році на 50% складався з надходжень від нафтогазової галузі.

Довідка УНІАН. Сумарний видобуток нафти в Росії в 2012 р., за даними російського Міністерства енергетики, збільшився на 1,3% до 518 млн. тонн. Обсяги переробки в Росії підвищилися на 4,5% до 266 млн. тонн, тоді як експорт скоротився на 1% до 239 млн. тонн. Видобуток нафти в Росії зростав швидкими темпами проти низького рівня в 303 млн. тонн у 1996 р.

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