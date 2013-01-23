Україна в 2012 році імпортувала ядерного палива на 623 млн дол.

Україна за підсумками 2012 імпортувала з Російської Федерації, Швеції та Чехії ядерного палива на загальну суму 623,527 млн дол.

Про це повідомляється на сайті Державної митної служби України.

Згідно з повідомленням, імпорт продукції з РФ за 2012 становив 563,078 млн дол., зі Швеції - 45,122 млн дол., з Чехії - 15,327 млн дол.

Експорт ядерних матеріалів з України в грошовому вираженні становив 3,811 млн дол. і здійснювався тільки в Росію.

Як повідомляв УНІАН, «Енергоатом» у 2011 році закупив свіже ядерне паливо для АЕС України на суму близько 593 млн. дол.

Довідка УНІАН. ДП «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні. На компанію покладені функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх атомних електростанцій країни.

Компанія об'єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташлицьку ГАЕС і Олександрівську ГЕС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.