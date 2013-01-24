Ціна нафти змінилася різноспрямовано на статданих зі США і Китаю

На світових торгах у четвер, 24 січня, ціни на нафту змінилися різноспрямовано на статданих зі США і Китаю.

Так, ціна березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже знизилася на 0,05 долара, або на 0,04%, - до 110,61 долара за барель.

Вартість березневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI виросла на 0,29 долара, або на 0,3%, - до 96,24 долара за барель.

Як повідомив у середу Американський інститут нафти, запаси сировини на оптових складах США виросли за тиждень на 3,2 мільйони барелів, що стало максимальним збільшенням за останні півтора місяці.

Міністерство енергетики в четвер опублікує офіційну статистику щодо запасів нафти. Аналітики очікують їх зростання на 2,2 мільйони барелів, передає Bloomberg.

Зростанню цін сприяють новини від банку HSBC. Обчислюваний його аналітиками індекс ділової активності в обробній промисловості Китаю виріс у січні, за першою оцінкою, до 51,9 пункта з 51,5 пункта місяцем раніше. Підвищення індексу передбачалося до 51,7 пункта.