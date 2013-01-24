Нідерландська Green Gas International допоможе "Краснодонвугіллю" виробити електроенергію з шахтного метану

Найбільша міжнародна компанія Green Gas International (Нідерланди), яка спеціалізується на перетворенні викидів метану з вугільних шахт та звалищ у чисту енергію, підписала договір про початок реалізації проекту з виробництва електроенергії в Україні з однією з найбільших компаній в Україні з видобутку коксівного вугілля "Краснодонвугілля", яка входить до міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи компаній «Метінвест».

Про це УНІАН повідомила прес-служба "Краснодонвугілля".

«Ми маємо великі надії на розширення нашої діяльності як на шахтах «Краснодонвугілля», так і на інших шахтах України», - цитує прес-служба генерального директора компанії Green Gas International Юста Нола.

Згідно з повідомленням, цей проект - перший в Україні з комбінованого виробництва електроенергії і тепла, і він дозволить заощадити кошти, підвищивши енергоефективність компанії.

"Зекономлені при покупці електроенергії і тепла кошти підуть на модернізацію системи дегазації та підвищення рівня безпеки підприємства", - сказав генеральний директор «Краснодонвугілля» Олександр Ангеловський.

Згідно з угодою, «Краснодонвугілля» здійснюватиме поставку шахтного метану і набуватиме електроенергію, що виробляється, значно нижче існуючих цін на електроенергію, тоді як компанія Green Gas повною мірою візьме на себе зобов'язання з фінансування проекту і будівництва необхідних потужностей.

Як повідомляє прес-служба, перехід до етапу виробництва електроенергії буде здійснено в рамках проекту з використанням у виробництві шахтного метану, реалізованого на структурному підрозділі «Краснодонвугілля» - шахті «Суходольська-Східна». Проект має дві стадій: на першому етапі планується запуск генеруючої установки проектною потужністю 1,6 МВт, на другому - розширення потужностей до 3,2 МВт. Завершення першого етапу проекту заплановане на кінець 2013 року.

Довідка УНІАН. ПАТ «Краснодонвугілля» є однією з найбільших вугільних компаній України з видобування і збагачення коксівного вугілля марок «Ж» і «К». До складу «Краснодонвугілля» входять дві шахти і три шахтоуправління, дві збагачувальні фабрики, а також сервісні підрозділи.

"Краснодонвугілля" входить до міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи компаній «Метінвест».

Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%) на чолі з Вадимом Новинським.