НКРЕ підвищила «Укренерго» тариф на передачу електроенергії в 2013 році на 8,4%

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), підвищила компанії “Укренерго” середній тариф на 2013 рік на передачу електроенергії на 8,4% - до 2,493 коп. за 1 кВт/год.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення НКРЕ ухвалила на засіданні в четвер, 24 січня.

Також НКРЕ збільшила обсяг коштів, які закладаються у тарифі на передачу електроенергії, на 244,91 млн грн.

Збільшення тарифу пов'язане зі здійсненням виплат компанією “Укренерго” за раніше залученими кредитами.

За словами керівника “Укренерго” Анатолія Ходаковського, збільшення тарифу дозволить компанії в 2013 році ввести в експлуатацію основні засоби виробництва на суму 1 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2007 року НЕК «Укренерго» і Міжнародний банк реконструкції та розвитку підписали угоду про надання кредиту в 200 млн дол. на реалізацію проекту з передачі електроенергії. Угода набула чинності 5 грудня 2008 року.

У рамках проекту передбачається реконструювати ПС 220 кВ "Азовська", ПС 330 кВ "Першотравнева", "Південна", "Дніпродзержинська" і "Чайкіне" і 5 ПС 750 кВ, збільшити потужність ЛЕП "Сімферополь-Севастополь" з 220 кВ до 330 кВ, реконструювати ПС "Сімферополь", збудувати ЛЕП 330 кВ "Дністровська ГАЕС - Бар".

НЕК «Укренерго» займається диспетчерським управлінням Об'єднаною енергосистемою України і експлуатацією магістральних ліній електропередач України. НЕК є державним підприємством, підпорядковане Міністерству енергетики і вугільної промисловості.