Зарплати працівників «ДТЕК Свердловантрацит» і «ДТЕК Ровенькиантрацит» зростуть на 15%

Найбільший приватний український енергетичний холдинг ДТЕК планує у 2013 році збільшити зарплату працівників на підприємствах «ДТЕК Свердловантрацит» і «ДТЕК Ровенькиантрацит» в середньому на 15% до рівня 2012 року і продовжити інвестиції в розвиток виробництва, безпеки праці та соцпроекти в Луганському регіоні. Про це йдеться в прес-релізі компанії.

«У 2012 році капітальні вкладення у «ДТЕК Ровенькиантрацит» і «ДТЕК Свердловантрацит» становили понад 1,2 млрд грн, у тому числі понад 20 млн грн в охорону праці, що не було передбачено договором про концесію», - йдеться у повідомленні компанії.

Також наголошується, що за підсумками позапланової перевірки «ДТЕК Свердловантрацит» Держінспекцією з питань праці не було виявлено порушень.

«У рамках зміни організаційної структури підприємства «ДТЕК» дотримуються умов оплати праці працівників, передбачених законодавством та колективним договором, і не допускають порушення прав працівників», - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 10 січня члени Незалежної профспілки міста Свердловська захопили кабінет директора шахти «Червоний партизан» ДТЕК «Свердловантрацит» Олександра Богданова, вимагаючи скасувати наказ про реорганізацію підприємства та усунути порушення прав членів профспілки.

У прес-службі компанії ДТЕК повідомляли, що під час реорганізації підприємства енергетичний холдинг не планує звільняти працівників шахти «Червоний партизан», що входить до складу підприємства «ДТЕК Свердловантрацит».

У прес-релізі «ДТЕК» від 24 січня сказано, що «ДТЕК Свердловантрацит» і «ДТЕК Ровенькиантрацит» в 2012 році перерахували до бюджету близько 1,9 млрд грн податків, у тому числі 229,3 млн грн податку на доходи фізичних осіб.

Видобуток вугілля на зазначених підприємствах у 2012 році становив 6 895 та 7 314 тис. тонн відповідно, що на 460 тис. тонн більше, ніж домовлено концесійним договором. Сума амортизації за обома концесійними підприємствами, згідно з прес-релізом, становила понад 660 млн грн.

Довідка УНІАН. ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).

До вугільного блоку ДТЕК входять ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує десять шахт), Шахта «Комсомолець Донбасу», орендне підприємство «Добропіллявугілля», Шахта «Білозерська», концесійні підприємства «Ровенькиантрацит» і «Свердловськантрацит» та п'ять збагачувальних фабрик.

У листопаді 2011 року ТОВ "ДТЕК Ровенькиантрацит" і ТОВ "ДТЕК Свердловантрацит" визнані переможцями конкурсів з концесії цілісних майнових комплексів державних підприємств "Ровенькиантрацит" і "Свердловантрацит". У грудні 2011 р. з переможцями конкурсів були укладені концесійні угоди з терміном дії 49 років.