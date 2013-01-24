Україна може вийти на профіцит видобутку газу - Ставицький

Міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький упевнений, що Україна може вийти на профіцит видобутку газу вже через п'ять років за умови активізації видобутку цієї сировини на власній території.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр повідомив журналістам у кулуарах економічного форуму в Давосі, анонсуючи підписання угоди між Україною, енергетичним гігантом Shell і компанією «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській ділянці в Харківській і Донецькій областях.

"Ми зараз можемо лише прогнозувати, за оптимістичним сценарієм компанії Shell, це близько 20 мільярдів кубічних метрів видобутку на рік, за песимістичним - не менше 7-8 мільярдів кубічних метрів на рік... Якщо ми досягнемо оптимістичного сценарію, це повністю вирішить питання дефіциту, який зараз є в нашій державі, й навіть вийдемо на профіцит", - сказав міністр, додавши, що на такий рівень видобутку вуглеводнів можна вийти через 5 років.

Також він зазначив, що підписання угоди дозволить Україні залучити інвестиції обсягом близько 10 мільярдів доларів.

Як раніше повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів своїм розпорядженням від 23 січня 2013 року схвалив проект угоди про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі між Україною, компанією Shell Exploration and Production Ukraine Investment B.V. і «Надра Юзівська».

Прем'єр-міністр України Микола Азаров прогнозує, що угоду з Royal Dutch Shell про спільний розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі підпишуть 24 січня.

10 січня на зустрічі з послом США в Україні Джоном Теффтом міністр енергетики та вугільної промисловості України Е.Ставицький висловив упевненість, що угоди про розподіл продукції з компаніями Shell і Chevron на видобуток вуглеводнів на Олеському і Юзівському родовищах буде підписано у лютому цього року.

Наприкінці листопада 2012 року уряд України збільшив термін укладення угод про розподіл продукції (УРП) з компаніями Chevron і Shell на видобуток вуглеводнів на Олеському і Юзівському родовищах на 30 днів - до 190 днів (зі 160 днів).

Раніше Кабінет Міністрів України своїми постановами №1297 і №1298 від 30 листопада 2011 року затвердив умови конкурсів на укладення угод про розподіл продукції на Юзівській (Донецька і Харківська області) і Олеській (Львівська область та Івано-Франківська області) вуглеводневих площах із запасами сланцевого газу. Переможець конкурсу і господарське товариство впродовж 120 календарних днів після оголошення підсумків конкурсу укладають спільний операційний договір згідно з прийнятою міжнародною практикою або інший договір, який закріплює їхні взаємні права й обов'язки за угодою.

У травні 2012 року переможцями конкурсу з укладення угоди про розподіл продукції на видобуток газу на Олеській та Юзівській площах стали компанії Сhevron і Shell.

Довідка УНІАН. Прогнозні ресурси Юзівської площі оцінюються в 4,054 трлн куб. метрів газу. Прогнозні ресурси Олеської площі - в 2,98 трлн куб. метрів газу.