«Укртрансгаз» не зміг залучити кредити

Компанія «Укртрансгаз», що є оператором вітчизняної газотранспортної системи, не змогла залучити два кредити на загальну суму 100 млн доларів і один кредит на 200 млн грн, йдеться у повідомленні компанії на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, тендери були скасовані через недостатню кількість пропозицій.

Один доларовий кредит на суму 50 млн компанія планувала залучити на 3 роки, а другий доларовий кредит на 50 млн - на рік.

Кредит на 200 млн грн компанія планувала залучити на 1 рік.

Як повідомляв раніше УНІАН, наприкінці грудня 2012 року компанія «Укртрансгаз», що є оператором вітчизняної газотранспортної системи, завершила в Міністерстві юстиції процедуру перереєстрації в публічне акціонерне товариство (ПАТ «Укртрансгаз»).

Дочірня компанія «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» була реорганізована шляхом перетворення в ПАТ «Укртрансгаз» з метою виконання програми заходів із приєднання України до Європейської енергетичної хартії, які передбачали, зокрема реформування НАК «Нафтогаз України».

У грудні 2012 року компанія «Укртрансгаз» заявила про намір спрямувати 235 млн грн на реконструкцію ділянки газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород». Модернізацією даної ділянки газопроводу займатиметься приватна компанія «Зангас-НГС» (м. Миколаїв), яка входить до групи компаній Group DF Дмитра Фірташа.

Довідка УНІАН. «Укртрансгаз» створена з метою забезпечення безперебійного транспортування та зберігання природного газу, ефективного функціонування та розвитку газового комплексу України.

ПАТ «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.