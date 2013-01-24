Україна у 2012 році скоротила імпорт газу майже на 27%

Україна за підсумками 2012 року скоротила імпорт газу порівняно з 2011 роком на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

Про це повідомляється у звіті, розміщеному на сайті Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

Водночас, за даними Міненерговугілля, у грудні імпорт газу зменшився порівняно з попереднім місяцем поточного року до 2,571 млрд куб. м з 2,617 млрд куб. м.

Як повідомляв УНІАН, російський газовий монополіст «Газпром», за попередніми даними, у 2012 р. продав Україні 33 мільярди кубометрів газу.

Наприкінці минулого року тодішній міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко заявив, що Україна в 2012 році скоротить поставки російського газу до 26 млрд куб. м, і оплата проводитиметься тільки за цей обсяг.

Заступник голови «Газпрому» Олександр Медведєв при цьому озвучив прогноз, що Україна купить у 2012 році близько 40 млрд куб. м газу.

Виходячи з річного контрактного обсягу на 2012 рік у 52 млрд куб. м, Україна мала б сплатити не менш як 41,6 млрд куб. м газу. Діючий довгостроковий контракт «Нафтогазу» і «Газпрому» передбачає штрафні санкції у разі закупівлі газу нижче за мінімальний обсяг.

Ціна на російський газ для НАК «Нафтогаз України» у четвертому кварталі 2012 р. збільшилася порівняно з третім кварталом на 1% - до 430 дол. за тис. куб. м з 426 дол. за тис. куб. м. У першому кварталі 2012 року ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому – 425 дол. за 1 тис. куб. м.

Середньорічна ціна на російський газ, закладена у Державному бюджеті на 2013 рік, становить 421 дол. за тисячу кубометрів.