Транзит нафти через Україну за підсумками року зменшився на 18%

Транзит нафти до країн Євросоюзу (Словаччини, Угорщини, Чехії) нафтопровідною системою України за підсумками 2012 року скоротився до 14,557 млн тонн, що на 18,1% менше, ніж за 2011 рік, йдеться у повідомленні Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, у грудні 2012 року транзит нафти до цих країн зменшився порівняно з попереднім місяцем на 2,82% - до 1,311 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, тариф на транзит нафти з Російської Федерації через Україну нафтопроводом «Дружба» до країн Європейського Союзу з 1 січня 2013 року збільшився на 8,4% - до 8,35 євро за тонну з 7,7 євро за тонну.

У 2011 році транспортування нафти нафтопровідною системою України скоротилося порівняно з 2010 роком на 11,6% - до 27,536 млн тонн. При цьому транзит до країн Європи в 2011 році впав до 17,771 млн тонн, що на 11,8% менше, ніж за 2010 рік.

Нафтотранспортна система України знаходиться в експлуатації держкомпанії «Укртранснафта» (входить у структуру НАК «Нафтогаз України») і включає 18 нафтопроводів загальною довжиною 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною місткістю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.