«Нафтогаз» найближчим часом розділять на декілька підприємств

Давос . Президент України Віктор Янукович заявляє, що НАК «Нафтогаз України» найближчим часом буде розділений на декілька підприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав в інтерв’ю журналістам, розповідаючи про те, що він сьогодні говорив у своїх виступах на сесії Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

За словами В.Януковича, найближчим часом “Нафтогаз” буде розділено на декілька підприємств, на базі яких в свою чергу в найближчому майбутньому будуть створені акціонерні товариства.

“Я вважаю, що це дасть поштовх розвитку вкладення інвестицій тому, що державні інвестиції обмежені”, - сказав Президент.

При цьому він підкреслив, що Україна активно розвиватиме політику приватного та державного партнерства.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня 2012 року набрав чинності закон «Про внесення змін до Закону України «Про трубопровідний транспорт» щодо реформування нафтогазового комплексу». Наприкінці листопада 2012 року компанія «Нафтогаз України» оголосила тендер на розробку плану з реформування компанії. Метою і завданнями роботи є надання пропозицій щодо найоптимальніших варіантів реструктуризації НАК «Нафтогаз України» за основними напрямами діяльності компанії та її дочірніх підприємств (видобуток, транспортування і реалізація газу і нафти) в рамках виконання програми реформування газового сектору, а також розробка проектів правових актів, необхідних для правового врегулювання вимог Директиви 2003/55/ЕС за кожним з напрямів.

21 січня п.р. стало відомо, що НАК «Нафтогаз України» заплатить компанії Ernst&Young 9,995 млн. грн за розробку програми реформування компанії.

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.