Україна минулого року збільшила експорт електроенергії на 52%

19:43, 24 січня 2013
Енергетика
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Україна за підсумками 2012 року збільшила експорт електроенергії до 9,745 млрд кВт/год., що на 51,5% перевищує показник 2011 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, експорт електроенергії у грудні 2012 року зменшився порівняно з попереднім місяцем до 0,799 млрд кВт/год. із 0,867 млрд кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, Україна за підсумками 2012 року в грошовому виразі експортувала електроенергії до країн ЄС, Молдови та Білорусі на 574,819 млн дол.

Експорт електроенергії до Білорусі за 2012 рік становив 231,442 млн дол., до Угорщини – 224,251 млн дол., до Молдови – 52,737 млн дол., до інших країн - 66,389 млн дол.

Довідка УНІАН. Із 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку купують на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до транскордонних ЛЕП, якими здійснюється експорт.

НЕК «Укренерго» здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередач, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. «Укренерго» є державним підприємством, перебуває в підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

За підсумками річного аукціону на право експорту електроенергії в 2012 році енергохолдинг ДТЕК займав домінуюче становище у східноєвропейському напрямку (Угорщина, Словаччина, Румунія, Польща).

Компанії «Пауер Трейд» і «Східенерго», що входять до структури ДТЕК, купували впродовж 2012 року доступу до міждержавних ліній електропередачі різною потужністю за напрямками до Росії та Молдови для експорту електроенергії.

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