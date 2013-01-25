На шахті в Донецькій області в результаті обвалення породи загинули два гірники

На шахті в Донецькій області через обвалення породи смертельно травмовано двох гірників.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, учора, 24 січня, о 13 год. 35 хв. у с. Краснодарське Торезької міської ради на шахті ТОВ «Вуглесервіс» у відкаточному штреку під час проведення робіт з перекріплення виробки обрушенням гірничих порід смертельно травмовано 2 гірники.