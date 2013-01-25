Ціна нафти падає після зростання напередодні

На світових торгах у п'ятницю, 25 січня, ціни на нафту падають після зростання напередодні.

Зокрема, ціна березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже знизилася на 0,23 долара, або на 0,2% - до 113,05 долара за барель.

Вартість березневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI впала на 0,14 долара, або на 0,15% - до 95,81 долара за барель.

Як стало відомо 24 січня, число первинних заявок на допомогу з безробіття в США за тиждень, що завершився 19 січня, скоротилося на 5 тисяч - до мінімального із січня 2008 року рівня - 330 тисяч. Аналітики чекали, навпаки, зростання показника.

Порадували учасників торгів і новини від банку HSBC. Обчислюваний його аналітиками індекс ділової активності в обробній промисловості Китаю виріс у січні, за першою оцінкою, до 51,9 пункта з 51,5 пункта місяцем раніше. Передбачалося, що індекс підвищиться лише до 51,7 пункта.

Водночас інвестори звернули увагу на статистику Міненерго США з комерційних запасів "чорного золота" на оптових складах країни. За даними відомства, за тиждень, що завершився 18 січня, показник виріс на 2,8 мільйона барелів, або на 0,8% - до 363,1 мільйона барелів. Аналітики очікували зростання на 2,2 мільйона барелів, передає Bloomberg.