Україна в 2012 році збільшила споживання вугілля на 6,2% - до 61,2 млн тонн

Споживання вугілля в Україні за підсумками 2012 року збільшилося порівняно з 2011 роком на 6,2% - до 61,207 млн тонн, йдеться в повідомленні Міністерства енергетики і вугільної промисловості, переданому УНІАН.

Зокрема, споживання вугілля теплоелектростанціями (ТЕЦ) за 2012 рік збільшилося на 1,7% порівняно з 2011 роком - до 32,228 млн тонн.

Споживання вугілля теплоелектростанціями в грудні 2012 року порівняно з аналогічним періодом 2011 року зменшилося до 2,582 млн тонн з 2,647 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, вуглевидобувні підприємства України за підсумками 2012 року збільшили видобуток вугілля порівняно з 2011 роком на 4,75% - до 85,745 млн тонн з 81,859 млн тонн.

Останні два роки Україна декларує плани щодо переходу на жорсткий режим економії енергоресурсів у зв'язку з високою ціною на російський газ і щодо часткового заміщення газу вітчизняним вугіллям.

26 грудня 2012 року «Нафтогаз України» підписав з Державним банком розвитку Китайської Народної Республіки угоду про залучення кредиту під державні гарантії на загальну суму 3,656 млрд доларів США, що спрямовується на програму заміщення природного газу українським вугіллям.

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