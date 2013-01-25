Споживання бензину в Україні за 2012 знизилося до 4,2 млн тонн

Споживання бензину в Україні за підсумками 2012 року знизилося порівняно з 2011 роком на 2,6% - до 4,197 млн тонн, йдеться в повідомленні Міністерства енергетики і вугільної промисловості, переданому УНІАН.

Згідно з повідомленням, споживання дизельного палива у 2012 році порівняно з 2011 роком збільшилося на 5,5% - до 6,015 млн тонн.

Споживання бензину в грудні 2012 року, порівняно з попереднім місяцем, зменшилося на 6,7% — до 321,8 тис. тонн, дизельного палива — зменшилося на 20,2%, до 446,3 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет України вимагав від представників лідерів вітчизняного ринку нафтопродуктів до 10 січня 2013 року встановити економічно обгрунтовані ціни на паливо, вважаючи їх завищеними.

В Україні реалізація світлих нафтопродуктів, скрапленого газу для автомобілів через мережу АЗС, яка налічує 7 659 одиниць, у грудні 2012 року в грошовому виразі зменшилася на 7,8% – до 6,015 млрд грн проти 6,523 млрд грн у листопаді 2012 року.

Роздрібні ціни на бензин в Україні за період з 11 по 18 січня знизилися в середньому на 12 копійок.

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