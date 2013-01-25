Соколовський: угода з Shell - серйозний аргумент України в переговорах з Росією щодо газу

Україна, підписавши угоду про розподіл продукції з компанією Shell, може одержати серйозний аргумент в газових переговорах з Росією, вважає експерт з енергетичних питань Богдан Соколовський.

Про це він заявив у коментарі УНІАН.

«Сам факт підписання угоди з компанією Shell вчора в будь-якому разі відіграє позитивну роль для енергетичної незалежності України - в разі успішної реалізації проекту», - зазначив експерт.

Він наголосив, що навіть не факт видобування, а лише доведення такої можливості стане серйозним аргументом у переговорах з Росією.

«Видобувати сланцевый газ чи не видобувати, враховуючи екологічні загрози і, загалом, прозорість експертизи - це справа подальших років. Але доведення можливості промислового видобування буде серйозним аргументом «за» в переговорах з Росією про новий контракт щодо закупівлі газу після 2019 року. Саме за цей час, до 2019 року, компанії Shell треба встигнути зробити все необхідне, щоб довести до промислового видобування сланцевый газ. Враховуючи зарубіжний досвід, на все це потрібно 5-7 років. Отже, зволікати часу немає!», - зазначив Б.Соколовський

Водночас експерт вважає, що фактом підписання угоди Україна вкотре підтвердила, що ще не повністю відійшла від радянського принципу адміністрування.

«Адже на підписання угоди з бізнес-структурою Shell з нашого боку був уповноважений міністр, який вважається політичним державним діячем, а не бізнесменом. У цивілізованій країні з бізнес-структурою, навіть такою солідною, як Shell, угоду підписували б представники бізнес-структур. Але в наших умовах це цілком виправдано. Адже всі бізнес-структури повністю підпорядковані державним правилам, які часто зводяться до елементарного адміністрування з боку чиновників І такі серйозні західні компанії вважають за краще мати справу з першоджерелом, а не з маріонетками», - зазначив Б.Соколовський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:Україна може отримати від «Південного потоку» неабиякий зиск

Як повідомляв УНІАН, 24 січня підписано угоду між компанією Shell і компанією «Надра Юзовська» про розподіл продукції від видобування сланцевого газу на Юзовській площі в Харківській і Донецькій областях.

З українського боку угоду підписав міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький.

Кабінет Міністрів своїм розпорядженням від 23 січня 2013 року схвалив проект угоди про розподіл продукції від видобування сланцевого газу на Юзівській площі між Україною, компанією Shell Exploration and Production Ukraine Investment B.V. і «Надра Юзовська».

У травні 2012 року переможцями конкурсу щодо укладення угоди про розподіл продукції на видобування газу на Олеській і Юзівській площах стали компанії Сhevron і Shell.

Довідка УНІАН. Прогнозні ресурси Юзовської площі (Харківська і Донецька обл.) оцінюються в 4,054 трлн куб. м газу. Прогнозні ресурси Олеської площі (Львівська та Івано-Франківська обл.) - у 2,98 трлн куб. м газу.